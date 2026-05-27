Ministar informisanja Boris Bratina u ulozi advokata Dragana J. Vučićevića: "Nikada nije izgovorio uvrede na račun Roma, niti širio govor mržnje"

Ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina osudio je "kontinuirane napade" na televiziju Informer i njenog glavnog urednika Dragana J. Vučićevića, ocenjujući da je reč o pokušaju gušenja slobode medija, a posebno je u tom kontekstu kritikovao poverenika za zaštitu ravnopravnosti Milana Antonijevića.

Bratina je u pisanoj izjavi naglasio da ga posebno zabrinjava postupanje poverenika za zaštitu ravnopravnosti Milana Antonijevića, za koga je naveo da "svet posmatra razrokim očima Haškog tribunala, kroz matricu koju je usvojio u organizaciji Jukom". "Nije ovo prvi put da Milan Antonijević pokušava manipulacijama i selektivnim tumačenjem izjava da diskredituje političke neistomišljenike i medije koji nisu pod kontrolom takozvane druge Srbije", naveo je Bratina,