Raspad Kecmanovića i rana eliminacija sa Rolan Garosa: Srbin uzeo set, pa "nestao" sa terena

Miomir Kecmanović, srpski teniser, eliminisan je u drugom kolu Rolan Garosa, a bolji od njega bio je Nuno Boržeš iz Portugala sa 3:1 u setovima.

Konačan rezultat posle dva sata i 14 minuta bio je 3:6, 6:2, 6:1, 6:2. Srbin je u prvom kolu sa 3:0 u setovima savladao Fabijana Marožana iz Mađarske, a dobro je otvorio i meč protiv Boržeša, koji je samo tri pozicije slabije plasiran od Kecmanovića na ATP listi (48. i 51. mesto). Usledio je neočekivani pad u Miomirovoj igri, pa je od drugog seta do kraja meča pretrpeo čak šest brejkova. Kecmanović za to vreme nijednom nije oduzeo servis rivalu, videlo se da se