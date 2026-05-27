Odbijena tužba brata predsednika Srbije protiv „Vijesti“: Javnost treba da zna za Vučića iz Skaja

Objavljivanje Skaj prepiski u kojima se pominje brat predsednika Srbije Andrej Vučić bilo je od javnog interesa, a on, kao javna ličnost i aktivni učesnik u političkom životu te zemlje, mora trpeti širi stepen javne kritike i interesa javnosti, stav je podgoričkog Osnovnog suda.

To piše u prvostepenoj presudi kojom je odbijen zahtev Andreja Vučića da mu „Vijesti“, glavni i odgovorni urednik Mihailo Jovović, urednik crne hronike Danilo Mihajlović i novinarka Jelena Jovanović solidarno isplate 5.000 evra zbog povrede časti, ugleda i dostojanstva, prenele su Vijesti. Vučić je istom odlukom obavezan da tuženima plati 3.403,12 evra troškova parničnog postupka. Sudija Jelena Anđelić istovremeno je odbila i zahtev da se sa portala “Vijesti”