Košarkaši Oklahome pobedili San Antonio sa 3:2

Košarkaši Oklahome pobedili su noćas na svom terenu ekipu San Antonija rezultatom 127:114 u petom meču finala plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige. Košarkaši Oklahome su ovim trijumfom poveli sa 3:2 u seriji, koja se igra do četiri pobede. Najefikasniji u timu Oklahome bio je Šej Gildžes-Aleksander sa 32 poena, devet asistencija i dva skoka. Aleks Karuzo je postigao 22 poena, dok je Džared Mekejn ubacio 20. Kod gostiju, najbolji je bio Stefon Kasl sa 24 poena,