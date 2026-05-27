Tramp: Oman će se ponašati kao i svi ostali ili ćemo morati da ih dignemo u vazduh

Tramp ne bi prihvatio sporazum Irana i Omana o zajedničkoj kontroli Ormuskog moreuza

VAŠINGTON – Oman će se ponašati kao i svi ostali ili ćemo morati da ih dignemo u vazduh, izjavio je danas predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp komentarišući izveštaje da su Iran i Oman postigli sporazum o zajedničkoj kontroli Ormuskog moreuza. „Moreuz će biti otvoren za sve. Niko ga neće kontrolisati. Mi ćemo ga nadgledati. Ali niko ga neće kontrolisati”, rekao je Tramp i dodao da ne bi prihvatio sporazum Irana i Omana o zajedničkoj kontroli