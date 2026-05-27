Tramp kaže da Iran pregovara poslednjim snagama i da izbori neće uticati na njegovu strategiju

Pravo u centar pre 1 sat  |  Maria Popović
Tramp kaže da Iran pregovara poslednjim snagama i da izbori neće uticati na njegovu strategiju

Predsednik SAD Donald Tramp je u sredu tvrdio da Iran „pregovara poslednjim snagama“ i insistirao da ga poslanički izbori u novembru neće naterati da žuri sa sporazumom o okončanju skoro tromesečnog rata koji je izazvao teškoće širom sveta.

Govoreći na početku sastanka svog kabineta, Tramp je izrazio uverenje da je sporazum s Iranom blizu. Predsednik traži sporazum koji će ponovo otvoriti Ormuski moreuz i pružiti mu verodostojan argument da je iranski nuklearni kapacitet dovoljno smanjen da bi proglasio pobedu SAD, čime bi se okončao rat politički štetan za vladajuće Republikance. Ali kako sada stvari stoje, Trampu preti da otkrije da će se rat koji je on poveo, završeti nezadovoljavajuće za njega.
Otvori na pravoucentar.rs

Povezane vesti »

Tramp zapretio Omanu; Izrael: Likvidiran vojni komandant Hamasa

Tramp zapretio Omanu; Izrael: Likvidiran vojni komandant Hamasa

RTS pre 24 sata
Tramp: Iran pregovara poslednjim snagama, izbori neće uticati na moju strategiju

Tramp: Iran pregovara poslednjim snagama, izbori neće uticati na moju strategiju

Nova pre 24 sata
Tramp kaže da Iran pregovara poslednjim snagama i da izbori neće uticati na njegovu strategiju

Tramp kaže da Iran pregovara poslednjim snagama i da izbori neće uticati na njegovu strategiju

N1 Info pre 59 minuta
Tramp kaže da Iran pregovara poslednjim snagama i da izbori neće uticati na njegovu strategiju

Tramp kaže da Iran pregovara poslednjim snagama i da izbori neće uticati na njegovu strategiju

Beta pre 1 sat
Tramp uputio jezivu pretnju ovoj zemlji: "Ili će se ponašati kao svi ostali, ili ćemo morati da ih dignemo u vazduh"

Tramp uputio jezivu pretnju ovoj zemlji: "Ili će se ponašati kao svi ostali, ili ćemo morati da ih dignemo u vazduh"

Blic pre 49 minuta
Tramp kaže da Iran pregovara poslednjim snagama i da izbori neće uticati na njegovu strategiju

Tramp kaže da Iran pregovara poslednjim snagama i da izbori neće uticati na njegovu strategiju

Serbian News Media pre 1 sat
Tramp kaže da Iran pregovara poslednjim snagama i da izbori neće uticati na njegovu strategiju

Tramp kaže da Iran pregovara poslednjim snagama i da izbori neće uticati na njegovu strategiju

Radio sto plus pre 44 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranNECIzboriDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Britanska obaveštajna služba: Rusija u Ukrajini izgubila pola miliona vojnika

Britanska obaveštajna služba: Rusija u Ukrajini izgubila pola miliona vojnika

Danas pre 4 minuta
Sultan bira opoziciju

Sultan bira opoziciju

Radar pre 34 minuta
Tramp kaže da Iran pregovara poslednjim snagama i da izbori neće uticati na njegovu strategiju

Tramp kaže da Iran pregovara poslednjim snagama i da izbori neće uticati na njegovu strategiju

Danas pre 29 minuta
Mađar najavio hitan sastanak sa Ursulom fon der Lajen: "Svi rade na tome da se sredstva EU oslobode Mađarskoj"

Mađar najavio hitan sastanak sa Ursulom fon der Lajen: "Svi rade na tome da se sredstva EU oslobode Mađarskoj"

Blic pre 24 minuta
Tramp postavlja nove uslove: Nema sporazuma sa Iranom bez normalizacije odnosa arapskih zemalja sa Izraelom

Tramp postavlja nove uslove: Nema sporazuma sa Iranom bez normalizacije odnosa arapskih zemalja sa Izraelom

Kurir pre 9 minuta