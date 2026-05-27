Tramp kaže da Iran pregovara poslednjim snagama i da izbori neće uticati na njegovu strategiju

Predsednik SAD Donald Tramp je u sredu tvrdio da Iran „pregovara poslednjim snagama“ i insistirao da ga poslanički izbori u novembru neće naterati da žuri sa sporazumom o okončanju skoro tromesečnog rata koji je izazvao teškoće širom sveta.

Govoreći na početku sastanka svog kabineta, Tramp je izrazio uverenje da je sporazum s Iranom blizu. Predsednik traži sporazum koji će ponovo otvoriti Ormuski moreuz i pružiti mu verodostojan argument da je iranski nuklearni kapacitet dovoljno smanjen da bi proglasio pobedu SAD, čime bi se okončao rat politički štetan za vladajuće Republikance. Ali kako sada stvari stoje, Trampu preti da otkrije da će se rat koji je on poveo, završeti nezadovoljavajuće za njega.