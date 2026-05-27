Rolan Garos: Đoković danas protiv Roajea za treće kolo, na teren izlaze i Međedović i Kecmanović

Sva trojica srpskih predstavnika u singlu na Rolan Garosu igraju danas mečeve drugog kola, pošto su žrebom smešteni u isti deo kostura.

Na teren će Novak Đoković, Miomir Kecmanović i Hamad Međedović. Đokovića u drugom kolu očekuje duel sa Francuzom Valentinom Roajeom, trenutno 74. teniserom sveta. Očekuje se da Đoković na teren izađe najranije oko 16 časova. Težak zadatak imaće Hamad Međedović, koji igra sa 15. nosiocem, Norvežaninom Kasperom Rudom. Očekuje se da meč počne oko 18 sati. Miomira Kecmanovića u drugom kolu čeka Portugalac Nuno Borhes. Oni bi na teren trebalo da izađu oko 15 časova.