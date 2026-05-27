Zastupnik udruženja u Novom Sadu uhapšen zbog nenamenskog trošenja gradskog novca

Policija je uhapsila 26 osoba zbog sumnje da su raznim krivičnim delima pribavili protivpravnu imovinsku korist od skoro 197 miliona dinara i oštetili budžet Srbije i pravna lica za oko 203 miliona dinara.

Sumnjiče se za pranje novca, poresku utaju, zloupotrebu službenog položaja i druga krivična dela. Uhapšeni su po nalozima posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije viših javnih tužilaštava u Nišu, Kraljevu i Novom Sadu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Osumnjičeni će, uz krivične prijave, biti privedeni nadležnim tužilaštvima. Više javno tužilaštvo u Nišu saopštilo je da su na teritoriji koja spada u njihovu nadležnost uhapšene 23 osobe u šest