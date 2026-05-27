Novi udari dronova i raketa iznad Ukrajine i Rusije - više povređenih u Taganrogu, eksplozije u Černigovu

Rat u Ukrajini – 1.554. dan. Tokom noći došlo je do nove eskalacije sukoba Moskve i Kijeva. Ukrajinske snage izvele su raketne i dronske napade na Sevastopolj i Taganrog, u kojima je povređeno više osoba. Istovremeno, ukrajinski zvaničnici saopštili su da je Černigov bio izložen masovnom napadu ruskih dronova, a oštećeno je i jedno preduzeće.

Ukrajina: SBU uhapsila sveštenika zbog navođenja ruskih udara na Odesu Kontraobaveštajna služba Bezbednosne službe Ukrajine (SBU) uhapsila je u Odesi sveštenika Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije, osumnjičenog da je navodio ruske raketne napade na ciljeve u tom gradu i prenosio obaveštajne podatke ruskoj vojnoj obaveštajnoj službi GRU, saopštila je SBU. Prema navodima istrage, osumnjičeni je u martu 2024. godine, po koordinatama koje je dostavljao,