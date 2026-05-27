Papin levičarski odgovor na digitalnu apokalipsu – crvene linije veštačkoj inteligenciji

Enciklika Lava XIV o veštačkoj inteligenciji ne govori toliko o njemu, koliko o iščašenom vremenu u kojem Vatikan zvuči više levo od političkog mejnstrima na Zapadu, i šire. Retorika prvog pape Amerikanca u korist radnika i protiv profita, upozorenje na nove oblike ropstva i poziv na razoružanje VI – upadljivo odudaraju od dominantnog narativa u kojem sve „pršti" od astronomskih cifara, oružja i geopolitičkog nadmetanja. Reagovali zvaničnici Bele kuće.

Vrišteći medijski naslovi već godinama se utrkuju u zastrašivanju javnosti, proričući da će apokalipsa, u kojoj će mašine i veštačka inteligencija preuzeti sve i svašta – stići ranije nego što se očekivalo. A gde je apokalipsa, tu je i Vatikan. Ovog puta, međutim, papa je tu da smiri duhove (kapitalizma), ali i da upozori. „Čovečanstvo, koje je Bog stvorio u svom njegovom veličanstvu, danas stoji pred sudbonosnim izborom: ili da sagradi novu Vavilonsku kulu, ili da