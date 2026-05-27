Patrijarh Porfirije čestitao Kurban-bajram

U ime Srpske Pravoslavne Crkve, i u svoje lično ime, patrijarh srpski Porfirije uputio je svim vernicima islamske veroispovesti čestitku povodom praznika Kurban-bajrama.

"Povodom nastupajućeg Kurban-bajrama svim vernicima islamske veroispovesti upućujemo najiskrenije čestitke, uz srdačne želje da im Svemilostivi Stvoritelj podari blagoslov i duhovnu snagu, a ovu veliku svetkovinu provedu sa svojim najdražim u miru, zdravlju i blagostanju", navodi se u čestitki. Patrijarh je vernicima islamske veroispovesti poželeo da im dani Kurban-bajrama, nadahnuti čvrstom verom praoca Avrama osnaže veru u Boga, budu ispunjeni razumevanjem i