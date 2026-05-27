Radnički na korak od titule – Novi Beograd traži povratak u finalnu seriju

Vaterpolisti Radničkog došli su na korak od titule šampiona Srbije. Kragujevčani su posle dve pobede protiv Novog Beograda u finalnoj seriji plej-ofa Superlige stekli priliku da u četvrtak od 17.30, pred domaćom publikom, osvoje novi trofej.

Kragujevčani su najpre ubedljivo slavili na svom bazenu 15:10, a zatim napravili veliki brejk u Beogradu pobedom 13:11. Ipak, u taboru Radničkog nema euforije pred treći duel finalne serije. "Imamo ogroman motiv da pred našom publikom završimo posao i osvojimo trofej u Kragujevcu. Sigurno da bi to za sve nas bio poseban osećaj i uradićemo sve da to ostvarimo već u ovoj utakmici. Naši navijači su tokom cele sezone bili uz nas, čak i u teškim momentima i utakmicama