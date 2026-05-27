Uhapšen muškarac osmunjičen za gađanje kordona policije kamenicama nakon skupa na Slaviji

Policija je uhapsila muškarca zbog sumnje da je nakon javnog okupljanja 23. maja u Ulici kralja Milana gađao kordon policije kamenicama, flašama i pirotehničkim sredstvima. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv terorizma, u saradnji sa Policijskom upravom za grad Beograd, po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su B. R. (1988) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti, saopšteno je iz MUP-a. "Sumnja se da je on, 23. maja ove godine, u Ulici kralja Milana u Beogradu, tokom narušenog javnog reda i mira nakon