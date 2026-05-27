Vučić u Kini: Sastanak sa investitorima koji su zainteresovani za ulaganje u Srbiju, Si insistirao na saradnji u oblasti modernih tehnologija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja posetu Kini, gde je u gradu Đasing obilašao inovacioni centar kompanije "Mint Future Factory". Tokom četvrtog dana posete sastao se sa predstavnicima 14 kompanija iz različitih delatnosti, koje su zainteresovane za ulaganje u Srbiju. Poseta se nastavlja boravkom u Šangaju.

Vučić stigao u Šangaj: Ponosan na prijateljstvo i ugled koji Srbija uživa u Kini Predsednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u Šangaj gde nastavlja zvaničnu posetu Kini i naveo da je ponosan na prijateljstvo i ugled koji Srbija uživa u toj zemlji. ''Na obali reke Huangpu u Šangaju. Samo da u jednom kadru vidite kako i kojom brzinom ovaj grad i NR Kina napreduju. Ponosan na naše prijateljstvo i ugled koji Srbija ovde uživa'', naveo je Vučić u objavi na