Vučić u kompaniji Mint u Đasingu, sastanak sa investitorima koji su zainteresovani za ulaganje u Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić počeo je posetu gradu Đasing obilaskom inovacionog centra kompanije "Mint Future Factory", tokom četvrtog dana posete Kini. Vučić se sastao sa predstavnicima 14 kompanija iz različitih delatnosti, koje su zainteresovane za ulaganje u Srbiju.

Potpisani novi investicioni sporazumi između Srbije i kineskih kompanija U Đasingu su, u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, potpisani novi investicioni sporazumi između Srbije i vodećih kineskih kompanija, koji će Srbiji doneti investicije vredne više od 940 miliona evra i 1.650 novih radnih mesta. Na ceremoniji u Kinesko-srpskom omladinskom kulturnom centru potpisana su dva nova ugovora sa kompanijom Mint grup, koja je globalni lider u dizajnu i