Miomir Kecmanović eliminisan sa Rolan Garosa

PARIZ - Srpski teniser Miomir Kecmanović eliminisan je sa Rolan Garosa pošto ga je danas u drugom kolu pobedio Portugalac Nuno Boržes rezultatom 3:1 (3:6, 6:2, 6:1, 6:2) za dva sata i 14 minuta.

Kecmanović, 48. na ATP listi, bolje je počeo meč od tri mesta slabije rangiranog tenisera i poveo 1:0 u setovima zahvaljujući jednom brejku. Portugalac međutim u svakom od naredna tri seta pravi po dva brejka i velikim preokretom stiže do plasmana u treće kolo drugog grend slem turnira sezone. Švjontek i Benčić u trećem kolu Rolan Garosa Poljska teniserka Iga Švjontek plasirala se u treće kolo Rolan Garosa, pošto je danas u Parizu u drugom kolu pobedila Čehinju