Skandal na Slanoj Bari: "Grobari" topovskim udarima povredili sudiju i igrača, Vojvodina odbila da nastavi meč - Partizan prvak!

NOVI SAD - Druga utakmica finala plej-ofa prvenstva Srbije za rukometaše između Vojvodine i Partizana u Novom Sadu prekinuta je u 14. minutu zbog dva topovska udara koja su na teren bacili navijači gostujućeg tima. Igrači Vojvodine su odbili da nastave meč, pa će disciplinski organi Arkus lige odlučiti da li će crno-belima biti upisana pobeda službenim rezultatom ili će duel biti odigran u novom terminu.

Kao što se u skorijoj prošlosti već dešavalo, derbi duel rukometaša Vojvodine i Partizana ostao je u senci incidenata na tribinama Sportskog centra na Slanoj bari. Prekid je prouzrokovan time što su gostujući navijači bacili dva topovska udara, a pritom je povređen arbitar Dejan Marković kom je pukla bubna opna, a nezvanična informacija je da je povređen i prvotimac Vojvodine Fran Mileta. Sudije Boričić i Marković su, u saradnji sa delegatom Jovanom Popadićem i