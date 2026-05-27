Vučić obilazi kompaniju Mint u Đasingu, dočekali ga roboti uz srpsko kolo

ĐASING - , 26.maja (Tanjug) - Tokom četvrtog dana posete Kini, predsednik Srbije Aleksandar Vučić počeo je posetu gradu Đasing, obilaskom inovacionog centra kompanije Mint Future Factory.

Predsednika Vučića su dočekali zvaničnici provincije Džeđijang i rukovodstvo kompanije, a pored njih i pet robota koji su mu poželeli dobrodošlicu i odigrali tradicionalno srpsko kolo Moravac. Vučića su dočekali Džang Jenjun, zamenik guvernera Džeđijang provincije, Čen Vei partijski sekretar KPK grada Đasinga, Vang Hovei zamenik generalnog direktora Odelenja za spoljne poslove Džeđijang provincije, Čin Ronghua osnivač kompanije Mint, Vei Čin Lien, predsedavajuća