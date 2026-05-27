Vučić: Proizvodnja robota u Srbiji počeće između 10. i 20. jula, bićemo prvi u Evropi, potpisani i novi investicioni sporazumi sa kineskim kompanijama

ĐASING - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Đasingu, da će proizvodnja robota u Srbiji početi između 10. i 20. jula i da će se odvijati u tri faze i naveo da će za dva meseca Srbija imati humanoidne robote što, kako je rekao, neće imati niko drugi u Evropi.

Vučić je, tokom četvrtog dana zvanične posete Kini, rekao da su u Đasingu potpisani ugovori koji predviđaju 953 miliona evra novih investicija u Srbiju i dodao da te investicije idu u različite gradove, od Niša, Novog Sada, Zrenjanina, Šapca, Ćuprije, Inđije. ''Ovo što smo danas videli, doživeli i uradili je nešto zbog čega se bavimo ovim poslom, zbog čega radimo naporno. Hoću da se zahvalim i našim timovima i ljudima koji su vredno i naporno radili da bismo sve