Gradonačelnik Šapca čestitao Kurban- bajram

Gradonačelnik Šapca dr Aleksnadar Pajić čestitao je svim građanima islamske veosipovesti Kurban- bajram. „Povodom velikog islamskog praznika Kurban- bajrama, upućujem srdačne čestitke muftiji mačvansko-podrinjskom Mehmedaliji ef.

Veliju i svim Šapčanima islamske veroispovesti, sa željom da praznične dane provedu u zdravlju i lepom raspoloženju. Simbolika Bajrama je u zajedništvu, požrtvovanosti i brizi za druge. U vremenu velikih izazova, neka nam bude podsetnik, koliko je važno da nastavimo da negujemo različitosti i podstičemo međusobno uvažavanje i poštovanje između pripadnika različitih veroispovesti. Bajram šerif mubarek olsun“, rekao je dr Pajić.