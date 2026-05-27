ANEM: Alo i Informer dobili 58 miliona, Radoica Milosavljević 50 miliona na medijskim konkursima

Na osnovu konkursa za projektno sufinansiranje medijskih sadržaja u Srbiji za 2026. godinu do sada su podeljena sredstva u 45 lokalnih samouprava, u ukupnoj vrednosti od više od 556 miliona dinara, objavila je danas Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM).

Iz ANEM-a su istakli da tri lokalne samouprave i dalje kasne s objavljivanjem konkursa za ovu godinu, s obzirom na to da je rok bio 1. mart, a to su Surdulica, Vrbas i Gadžin Han. Na prvih 45 završenih medijskih konkursa, analiza ANEM-a pokazuje da je najviše sredstava dobila Zona plus iz Niša – više od 27 miliona dinara od Pirota, Dimitrovgrada, Svrljiga i Niša, pa Radiotelevizija Pančevo – ukupno više od 25 miliona dinara i to u lokalnim samoupravama Pančevo,