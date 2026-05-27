Kvar na magistralnom cevovodu saniran, Čačak i okolna mesta posle dva dana dobili vodu

Kvar na magistralnom cevovodu vodosistema „Rzav“ iz Arilja, koji je izazvao prekid vodosnabdevanja na teritoriji tog mesta, Čačka, Požege, Lučana i Gornjeg Milanovca, saniran je i u toku je normalizacija snabdevanja vodom, saopšteno je danas iz kabineta gradonačelnika Čačka.

Zamenik gradonačelnika Čačka Vladan Milić izjavio je da voda iz gradskog vodovoda može biti korišćena samo za tehničku upotrebu. „Ne prepuštamo ništa slučaju i zato čim Zavod za javno zdravlje izvrši uzrokovanje vode i potvrdi njenu hemijsku i bakteriološku ispravnost voda će biti ispravna za piće, o čemu ćemo obavestiti javnost“, naveo je Milić u saopštenju. Mesta koja se snabdevaju vodom sa vodosistema „Rzav“ od ponedeljka ujutro su bila bez vode zbog kvara.