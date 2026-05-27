Ruski zvaničnik: Ukrajina raketama i dronovima napala Sevastopolj

Ukrajinska vojska napala je raketama i dronovima grad Sevatopolj na Krimu, saopštili su danas ruski zvaničnici.

Guverner Mihail Razvožajev saopštio je da su „tokom noći, jedinice protivvazdušne odbrane odbijale višestruki napad na Sevastopolj“, prenosi ruska agencija TASS. „Ukrajinska vojska je napala grad koristeći više sredstava, uključujući, pretpostavlja se, rakete Storm Šedou (Storm Shadow)“, naveo je on na Telegramu. Zvaničnik je dodao da je jedna raketa udarila zgradu Južne glavne filijale Centralne banke u Sevastopolju, pri čemu je izbio požar. Prijavljena je i šteta