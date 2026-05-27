SASTAVI - Vorton spreman, najbolji strelci Raja takođe

Fudbaleri Kristal Palasa i Rajo Valjekana igraju ove večeri od 21.00 utakmicu finala Lige konferencija u Lajpcigu.

Pretposlednje evropsko finale za aktuelnu sezonu, a prvo i istorijsko za oba tima koja će tako moći da se domognu mesta u Ligi Evrope. Čak šest promena napravio je Oliver Glasner u odnosu na poslednji meč protiv Arsenala i to sa Adamom Vortonom u srcu veznog reda. KRISTAL PALAS: Henderson - Riad, Lakroa, Kanvo - Munjoz, Vorton, Kamada, Mičel - Sar, Pino, Mateta. RAJO VALJEKANO: Batalja - Raciju, Sis, Ležen, Šavarija - Lopez, Valentin, De Frutos, Palason, Garsija -