Srbija bez Veljka Milosavljevića, Paunović odmah našao zamenu, promenjen i termin meča u Lisabonu!

Reprezentacija Srbije priprema se za predstojeće prijateljske mečeve protiv Zelenortskih ostrva i Meksika, ali ne protiče sve onako kako je selektor Veljko Paunović zamislio.

Danas je morao da izvrši jednu promenu na spisku igrača za koje računa za ove utakmice, jer se štoper Bornmuta Veljko Milosavljević povredio ''U pitanju je istegnuće prednje lože, pa je u dogovoru sa selektorom Paunovićem napustio bazu reprezentacije i vratio se u svoj klub, gde će nastaviti proces oporavka. Prema prvim prognozama, očekuje se da Milosavljević bude spreman za nastup sa omladinskom reprezentacijom Srbije na predstojećem Evropskom prvenstvu u Velsu'',