Evropa zaostaje za Rusijom i Ukrajinom u proizvodnji krstarećih raketa jer evropski vojno-industrijski kompleks proizvodi oružje koje je previše složeno i skupo, izjavio je evropski komesar za odbranu Andrijus Kubilijus za medije.

Napomenuo je da se Ukrajina oslanja na jednostavnije oružje. Ukrajinci proizvode ono što evropska industrija naziva „dosta dobrim“, primetio je evropski komesar. Evropski komesar je takođe pozvao zemlje EU da aktivnije prebacuju oružje iz svojih postojećih zaliha u Kijev. Izjavio je da bi Ukrajina mogla da kupi takvo oružje koristeći sredstva iz prethodno dogovorenog evropskog kreditnog aranžmana od 90 milijardi evra. Štaviše, Kubilijus se založio za reformu