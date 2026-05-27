Amerika se vraća na Mesec, ovog puta da ostane: Direktor NASA Džared Ajzakman otkrio

Direktor američke svemirske agencije ( NASA) Džared Ajzakman izjavio je da se " Amerika vraća na Mesec, ovoga puta da tamo i ostane", objavljeno je na sajtu NASA.

Zahvaljujući američkom predsedniku Donaldu Trampu za podršku ambicijajma SAD na Mesecu, Ajzakman je rekao da povratkom na Mesec NASA želi da inspiriše radoznalost i da utvrdi šta na Mesecu može da funkcioniše, a šta ne, jer, kako je rekao, Mesec je istovremeno i lepo i neprijateljsko okruženje. "Na sunčevoj svetlosti površina Meseca može da se zagreje na više od 250 stepeni Celzijusa, a u mraku može da padne znatno ispod - 200 stepeni Celzijusa. U kraterima koji su