Čak 34°C, pa promena vremena: Ovi delovi Srbije biće prvi na udaru osveženja i pljuskova sa grmljavinom

Osvanulo je pravo letnje jutro, a temperature su u mnogim predelima Srbije i u Beogradu već iznad 20 stepeni.

Pred nama je tropski dan i najtopliji dan od početka ove godine, ali već sada nazire se i promena vremena. Maksimalna temperatura biće od 30 do 34, u Beogradu do 32°C. Kasnije posle podne i uveče na severu i zaapdu Srbije očekuje se naoblačenje, potom i pljuskovi sa grmljavinom. Pljuskovi se prvo očekuju u Vojvodini i to pre svega u Bačkoj, a kasnije i u ostalim navedenim delovima Srbije. Posle tropskog dana, uslova za pljuskove sa grmljavinom tokom večeri i noći