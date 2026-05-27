Dragutin Matić: Moj lik Skarpija u operi "Toska" ima bolji muzički intro od Darta Vejdera

Operski pevač Dragutin Matić je izjavio da je čekajući pogodan trenutak za sebe i svoj glas dugo odlagao ulogu Skarpije u operi "Toska", u kojoj će se konačno premijerno pojaviti 27. maja u Narodnom pozorištu u Beogradu.

Matić je rekao Tanjugu da je već imao ponude u Italiji, Češkoj, Rumuniji, kao i u Beogradu, ali da je čekao da dođe u određene godine da bi mu glas bio podesan za ulogu u čuvenoj operi Đakoma Pučinija. Iako mu nije prvi put da peva verizam, jer je već imao ulogu sličnog tipa, Žerara u operi "Andre Šenije" Umberta Đordana, prvak Opere Narodnog pozorišta Matić je dodao da je "ipak Skarpija malo još dramskiji i teži". "Sad smo došli do trenutka da bih mogao da počnem,