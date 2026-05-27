Francuska menja energetski kurs: Makron okupio industriju zbog brže elektrifikacije zemlje

Predsednik Francuske Emanuel Makron sastao se danas u Jelisejskoj palati sa predstavnicima distributera, snabdevača električnom energijom i industrijskih kompanija kako bi ubrzao proces elektrifikacije Francuske.

Prema pisanju lista Figaro, cilj sastanka bio je podsticanje domaćinstava i kompanija da više koriste električnu energiju, a manje naftu i gas. Francuske vlasti polaze od procene da zemlja previše zavisi od uvoza fosilnih goriva, dok istovremeno raspolaže domaćom električnom energijom koja je stabilna i dostupna u velikim količinama, uz niske emisije ugljenika, Sastanak dolazi nekoliko dana pred investicioni samit Choose France (Izaberi Francusku) koji će biti