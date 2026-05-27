Obeležen Dan sećanja na srpske žrtve Prihvatnog logora Zemun na Starom sajmištu

Dan sećanja na srpske žrtve Prihvatnog logora Zemun (1942-1944) obeležen je danas u Memorijalnom centru " Staro Sajmište" svečanim programom i minutom ćutanja, a direktorka centra Krinka Vidaković Petrov poručila je da je cilj te ustanove da tri nacistička logora u Beogradu vrati u kulturu sećanja Srbije.

Vidaković Petrov izjavila je za Tanjug da je današnje obeležavanje posvećeno žrtvama Prihvatnog logora Zemun, koji je na prostoru Starog sajmišta postojao od sredine maja 1942. do kraja jula 1944. godine. - U tom logoru najviše je bilo Srba, ne samo iz Srbije pod okupacijom Nemačke, već i iz Nezavisne Države Hrvatske, odakle je dolazila skoro polovina zatočenika, zbog saradnje ustaških i nemačkih vlasti - rekla je ona. Prema njenim rečima, kroz Prihvatni logor