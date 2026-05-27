Normalizacija vodosnabdevanja posle havarije na „Rzavu“: Voda zasad nije za piće

Kvar na magistralnom cevovodu sistema „Rzav“ saniran je kasno sinoć, a tehnička voda jutros je stigla u Čačak, Arilje, Požegu, Lučane i Gornji Milanovac

Kvar na magistralnom cevovodu sistema „Rzav“ je otklonjen. Tehnička voda je stigla, ali je pritisak jutros bio nešto slabiji. Voda sa vodosistema „Rzav“ stigla je oko 5.30, objavio je RTS. Dok ne stignu rezultati analize ispravnosti, voda je samo za tehničku upotrebu. Ovog jutra pritisak je bio nešto slabiji, ali se uskoro očekuje normalizacija. Kvar na cevovodu, koji je u ponedeljak ujutru izazvao prekid vodosnabdevanja na teritoriji Čačka, Arilja, Požege, Lučana