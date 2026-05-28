Oglasila se švajcarska policija: Napad na železničkoj stanici bio je teroristički čin

B92 pre 6 sati
Švajcarska policija ocenila je danas da je napad nožem na železničkoj stanici u Vinterturu, u kantonu Cirih, u kome je troje ljudi izbodeno i teško ranjeno bio teroristički čin.

Šef kantonalne policije Ciriha Mario Fer izjavio je na konferenciji za novinare da je napadač Nesip Dedeler (31) imao dvojno državljanstvo - i tursko i švajcarsko, ali i da se radikalizovao i da je još 2015. godine prijavljivan zbog širenja propagande tzv. Islamske države, prenosi švajcarski Blik. "Ovo je bio gnusan teroristički čin. Želimo da takvi ljudi napuste zemlju", rekao je Fer. Rekao je i da je napadač 2024. godine podneo zahtev za izdavanje novog pasoša,
