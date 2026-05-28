Vučić se sastao sa predstavnicima kompanija AVIC i ALIT u Šangaju VIDEO

Tokom petog dana zvanične posete Kini, predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Šangaju sa predstavncima kineskih kompanija.

Vučić se sastao sa predstavnicima kompanije AVIC i ALIT, a sastanku su prisustvovali i ministar finansija Siniša Mali i ministar odbrane Bratislav Gašić. AVIC je jedno od najvećih kineskih državnih odbrambenih preduzeća, a njegov poslovni obim obuhvata vazduhoplovno naoružanje i opremu, vojno-transportne avione, helikoptere, vazdušne sisteme, opštu avijaciju i druge industrije. ALIT je videće drzavno preduzeće koje je ovlastila kineska vlada za uvoz i izvoz sistema