EU kaznila Temu sa 200 miliona evra zbog prodaje loših proizvoda

BBC News pre 19 minuta

Evropska unija (EU) kaznila je Temu, veliku kinesku onlajn prodavnicu, izuzetno popularnu na Balkanu, sa 200 miliona evra zbog prodaje opasnih igračaka za bebe i neispravnih punjača, saopšteno je u Briselu.

Kompanija „nije pažljivo identifikovala, analizirala i procenila sistemske rizike“ proizvoda i štetu koju bi mogli da prouzrokuju potrošačima, obrazložili su.

Nadležni organi EU vodili su istragu protiv Temua od oktobra 2024. godine, analizirajući da li je velika onlajn platforma ispunjavala obaveze iz evropskih zakona.

Onlajn prodavac je saopštio da se ne slaže sa odlukom i veruje da je kazna nesrazmerna, te da sada razmatra dostupne opcije.

Istraga je obuhvatala tajnu kupovinu koju je sprovela nezavisna organizacija za testiranje, koja je utvrdila da veliki procenat punjača kupljenih preko kompanije Temu nije prošao osnovne testove bezbednosti.

Utvrđeno je i da veliki broj igračaka za bebe predstavlja bezbednosni rizik, jer imaju hemikalije iznad dozvoljenih granica ili su sastavljene od malih delova koji predstavljaju opasnost od gušenja, izvestio je Jurojuz ( Euronews ).

Pored plaćanja kazne, Temu mora da predstavi plan za otklanjanje nedostataka do 28. avgusta.

Evropska komisija zatim ima dva meseca da odluči da li je kompanija učinila dovoljno da se pridržava propisa.

Komesarka EU za tehnologiju Hena Virkunen rekla je novinarima da odluka treba da pošalje „veoma snažnu poruku“ kompaniji Temu.

„Novčana kazna izračunata je uzimajući u obzir prirodu prekršaja, njegovu težinu u smislu pogođenih korisnika iz EU i njegovo trajanje.

„Nesprovođenje odgovarajućih procena rizika predstavlja posebno ozbiljno kršenje Zakona o digitalnim uslugama", navodi se u saopštenju Evropske komisije.

Prodavac poštuje potrebu za jasnim, doslednim pravilima, ali se odluka odnosi na 2024. godinu i ne odražava trenutno stanje platvofme, naveo je portparol kompanije Temu u saopštenju.

„Ne slažemo se sa odlukom Evropske komisije i smatramo da je kazna nesrazmerna.

„Pažljivo preispitujemo odluku i razmatramo sve dostupne opcije“, objasnili su.

Ova kazna je tek druga izrečena u skladu sa Zakonom EU o digitalnim uslugama za sadržaj, a prva je bila kazna od 120 miliona evra protiv društvene mreže Iksa, u vlasništvu američkog milijardera Ilona Maska, prošlog decembra.

Ovo, možda, neće biti jedina mera protiv velikih vanevropskih onlajn prodavnica.

Kupovina sitnica sa platformi poput Temua, Šajna i Aliekspresa uskoro bi mogla značajno da poskupi, objavila je Nova ekonomija.

Iako Srbija nije članica EU, promene bi indirektno mogle da pogode i kupce iz Srbije.

Brisel planira da od 1. jula 2026. godine uvede posebnu taksu za male pakete koji stižu iz zemalja trećeg sveta, prvenstveno iz Kine, piše Nova ekonomija.

Reč je o pošiljkama čija je vrednost ispod 150 evra i koje su godinama bile simbol megajeftine internet kupovine i često stizale bez dodatnih troškova.

Planirano je da se uvede paušalna taksa od tri evra po paketu, dok pojedini modeli predviđaju i dodatne troškove u zavisnosti od vrste proizvoda.

Prema podacima Evropske komisije, u EU svakodnevno stiže oko 12 miliona malih paketa, a čak 91 odsto njih upravo iz Kine, glavni razlog za usvajanje novih pravila je uspostavljanje strože kontrole nad jeftinim proizvodima koji često ne ispunjavaju bezbednosne standarde Evropske unije, posebno kada je reč o kozmetici, elektronici i proizvodima za decu.

Ova pravila mogla bi da donesu dodatni finansijski rizik za kupce koji nisu zadovoljni poručenom robom.

Iako će vraćanje paketa i dalje biti moguće, novac plaćen za carinu i dažbine najverovatnije neće biti refundiran.

Ukoliko kupac odluči da pošiljku ne preuzme, troškove njenog uništavanja, kao i do sada, snosiće država, piše Nova ekonomija.

(BBC News, 05.28.2026)