Čačak: Voda stiže sutra, sanacija vodosistema Rzav pri kraju

Beta pre 10 minuta

Popravka magistralnog cevovoda na vodosistemu "Rzav" je pri kraju, a tehnička voda bi sutra, u petak prepodne, trebalo da stigne do građana.

Na Instagram stranicama Grada Čačka i "Infrastruktura Čačak" je večeras saopšteno da se "završava poslednja faza zavarivanja čelične cevi, a tehnička voda uskoro bi trebalo da bude u gradskim akumulacijama".

"Čim se ovaj proces okonča, počinje postepeno punjenje sistema, nakon čega se očekuje dolazak tehničke vode do akumulacija. Hvala radnicima na danonoćnom trudu i građanima na strpljenju!", piše u saopštenju.

Zbog dve havarije na vodosistemu "Rzav" u mestu Gorbilje u ponedeljak i sredu, bez vode je ostalo više od 200.000 građana Moravičkog okruga - u Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima i Požegi. Najteža situacija bila je u Čačku.

(Beta, 28.05.2026)

