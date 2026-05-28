Francuska: Rusija je u vojnoj, ekonomskoj i diplomatskoj pat-poziciji zbog svog rata u Ukrajini

Beta pre 25 minuta

 Ministarstvo spoljnih poslova Francuske je danas saopštilo da je na razgovor pozvan ambasador Rusije Aleksej Meškov kome je preneto da je "Rusija u vojnoj, ekonomskoj i diplomatskoj pat-poziciji" zbog svog rata u Ukrajini.

Do tog razgovora je došlo posle ozbiljne eskalacije tenzija u vezi sa akcijama Rusije u Ukrajini - talasa masovnih ruskih raketnih napada uz koje je Moskva izdala upozorenja zahtevajući hitnu evakuaciju stranih ambasada u Kijevu, nagoveštavajući predstojeće sistematske napade.

Ministarstvo spoljnih poslova Francuske je formalno osudilo te akcije kao "neprihvatljive pretnje" i "poteze zastrašivanja" stranih diplomata i civila.

Francuska je postupila zajedno s drugim evropskim zemljama, uključujući Belgiju, Nemačku i Holandiju, a i EU koje su takođe na sličan način razgovarale s ruskim izaslanicima zbog pretnje ambasadama.

U saopštenju francuskog ministarstva piše da "poziv na razgovor (s ambasadorom) označava naše odbacivanje pokušaja zastrašivanja, naše odbijanje da zažmurimo na ruske ratne zločine i našu odlučnost da Rusiju pozovemo na odgovornost za zloupotrebe koje čini nad ukrajinskim civilima, nad novinarima i nad civilnom infrastrukturom, kršeći sva pravila međunarodnog prava kojih je dužna da se pridržava, posebno kao stalna članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija".

Ministarstvo je ocenilo da Rusija, "zaglavljena više od četiri godine u ratu koji je sama počela vođena imperijalističkim ambicijama, pribegava strategiji zaoštravanja jer se nalazi u vojnoj, ekonomskoj i diplomatskoj pat poziciji".

Ministar spoljnih poslova Francuske Žan-Noel Baro (Jean-Noel Barrot) je rekao da "nema govora o popuštanju ruskom zastrašivanju ni o evakuaciji francuske ambasade u Kijevu koja će nastaviti da radi kao i obično".

"Naša podrška Ukrajini je nepokolebljiva i to smo redovno potvrđivali bilo na nacionalnom, ili evropskom nivou. Francuska je u potpunosti posvećena pružanju vojne, ekonomske i humanitarne podrške", sitakao je Baro.

(Beta, 28.05.2026)

