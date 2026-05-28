Opozicija: Vlast će raspravu o poverenju Vladi odložiti za jesen, ako ne raspiše izbore

Poslanik stranke Srbija centar (SRCE) Stefan Janjić ocenio je danas da će vlast raspravu o poverenju Vladi odložiti za jesen, ako dotle ne raspiše izbore.

"Naravno, ostaje i mogućnost da do rasprave nikada ne dođe, ukoliko (predsednik Srbije Aleksandar) Vučić odluči da sačeka redovne izbore. U svakom slučaju, ovde više nije reč samo o terminu održavanje jedne sednice, već o odnosu vlasti prema Skupštini i samom principu parlamentarne odgovornosti", kazao je Janjić za list "Danas".

Dodao je da nije poverovao u obećanje predsednice parlamenta Ane Brnabić koja je na skupštinskom kolegijumu saopštila da će se u poslednjoj nedelji maja, pred završetak prolećnog zasedanja, na dnevnom redu naći rasprava o nepovrenju Vladi.

Predsednik Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavle Grbović kazao je da ako se rasprava ne održi do kraja maja, to neće biti moguće tokom leta i vanrednih zasedanja.

"Sam zahtev je u velikoj meri ispunio svoju svrhu - pokazao je epohalni kukavičluk vlasti koja ne beži samo od izbora, već od bilo kakve rasprave", naveo je Grbović.

Poslanik Stranke slobode i pravde (SSP) Dalibor Jekić ocenio je da će rasprava o poverenju Vladi biti sklonjena sa dnevnog reda do jeseni, ukoliko vlast u međuvremenu ne raspiše izbore.

"Time je potpuno ogoljena još jedna obmana Ane Brnabić, koja je javnosti 'čvrsto obećavala' raspravu o poverenju Vladi, pokušavajući da stvori privid demokratskog dijaloga. Danas vidimo da od toga nema ništa", rekao je on.