Opozicija: Vlast će raspravu o poverenju Vladi odložiti za jesen, ako ne raspiše izbore

Beta pre 1 sat

Poslanik stranke Srbija centar (SRCE) Stefan Janjić ocenio je danas da će vlast raspravu o poverenju Vladi odložiti za jesen, ako dotle ne raspiše izbore.

"Naravno, ostaje i mogućnost da do rasprave nikada ne dođe, ukoliko (predsednik Srbije Aleksandar) Vučić odluči da sačeka redovne izbore. U svakom slučaju, ovde više nije reč samo o terminu održavanje jedne sednice, već o odnosu vlasti prema Skupštini i samom principu parlamentarne odgovornosti", kazao je Janjić za list "Danas".

Dodao je da nije poverovao u obećanje predsednice parlamenta Ane Brnabić koja je na skupštinskom kolegijumu saopštila da će se u poslednjoj nedelji maja, pred završetak prolećnog zasedanja, na dnevnom redu naći rasprava o nepovrenju Vladi.

Predsednik Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavle Grbović kazao je da ako se rasprava ne održi do kraja maja, to neće biti moguće tokom leta i vanrednih zasedanja. 

"Sam zahtev je u velikoj meri ispunio svoju svrhu - pokazao je epohalni kukavičluk vlasti koja ne beži samo od izbora, već od bilo kakve rasprave", naveo je Grbović.

Poslanik Stranke slobode i pravde (SSP) Dalibor Jekić ocenio je da će rasprava o poverenju Vladi biti sklonjena sa dnevnog reda do jeseni, ukoliko vlast u međuvremenu ne raspiše izbore.

"Time je potpuno ogoljena još jedna obmana Ane Brnabić, koja je javnosti 'čvrsto obećavala' raspravu o poverenju Vladi, pokušavajući da stvori privid demokratskog dijaloga. Danas vidimo da od toga nema ništa", rekao je on.

(Beta, 28.05.2026)

Povezane vesti »

Opozicija: Vlast će raspravu o poverenju Vladi odložiti za jesen, ako ne raspiše izbore

Opozicija: Vlast će raspravu o poverenju Vladi odložiti za jesen, ako ne raspiše izbore

Glas Zaječara pre 32 minuta
Opozicija: Vlast će raspravu o poverenju Vladi odložiti za jesen, ako ne raspiše izbore

Opozicija: Vlast će raspravu o poverenju Vladi odložiti za jesen, ako ne raspiše izbore

Serbian News Media pre 1 sat
Opozicija: Vlast će raspravu o poverenju Vladi odložiti za jesen, ako ne raspiše izbore

Opozicija: Vlast će raspravu o poverenju Vladi odložiti za jesen, ako ne raspiše izbore

Pravo u centar pre 1 sat
Opozicija: Vlast će raspravu o poverenju Vladi odložiti za jesen, ako ne raspiše izbore

Opozicija: Vlast će raspravu o poverenju Vladi odložiti za jesen, ako ne raspiše izbore

Radio sto plus pre 57 minuta
Predstavnici opozicije: Vlast će raspravu o poverenju Vladi odložiti za jesen, ako ne raspiše izbore

Predstavnici opozicije: Vlast će raspravu o poverenju Vladi odložiti za jesen, ako ne raspiše izbore

N1 Info pre 1 sat
Završava se redovno prolećno zasedanje Skupštine Srbije: Rasprava o nepoverenju Vladi i dalje nije održana (VIDEO)

Završava se redovno prolećno zasedanje Skupštine Srbije: Rasprava o nepoverenju Vladi i dalje nije održana (VIDEO)

Insajder pre 2 sata
"Vlast će raspravu o poverenju Vladi odložiti za jesen, ako ne raspiše izbore"

"Vlast će raspravu o poverenju Vladi odložiti za jesen, ako ne raspiše izbore"

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeIzbori

Vojvodina, najnovije vesti »

Aleksandar Jovanov i Nina Rađenović krenuli na humanitarni put dug 900 kilometara za Ljiljanu Aleksandar i Nina

Aleksandar Jovanov i Nina Rađenović krenuli na humanitarni put dug 900 kilometara za Ljiljanu Aleksandar i Nina

Volim Zrenjanin pre 22 minuta
Završeni radovi u OŠ „Čeh Karolj” Novo lice škole u Utrinama

Završeni radovi u OŠ „Čeh Karolj” Novo lice škole u Utrinama

Dnevnik pre 3 minuta
Isključenja struje za petak, 29. maj

Isključenja struje za petak, 29. maj

Dnevnik pre 23 minuta
Opozicija: Vlast će raspravu o poverenju Vladi odložiti za jesen, ako ne raspiše izbore

Opozicija: Vlast će raspravu o poverenju Vladi odložiti za jesen, ako ne raspiše izbore

Beta pre 1 sat
Sportsko-rekreativni programi na Spensu

Sportsko-rekreativni programi na Spensu

RTV pre 1 sat