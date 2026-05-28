Suđenje u Nišu: Pavlović oprostio studentu Milosavljeviću

Pavlović je tom prilikom izjavio da Milosavljeviću "sve oprašta, jer ne želi da upropasti jedan mladi život".

"Smatram da bi sud i tužilaštvo trebalo da na odgovornost pozovu inspiratore tog događaja jer je okrivljeni bio samo instrument u njihovim rukama. Sve mu opraštam i pozivam na dijalog o svemu što se smatra problemom", kazao je Pavlović.

On je kazao da je 21. marta bilo neprimerenih aktivnosti i napada na građane, ali da, hvala Bogu, ni jedan život nije izgubljen.

Pavlović je kazao da se uglavnom ne seća detalja napada i da je sve što je imao rekao na saslušanju pred tužilaštvom.

Sudija Milica Grujić insistirala je da Pavlović opiše konkretan događaj, ali je on nastavio da govori o tome "da ne želi da bude instrument za uništavanje nečijeg mladog života", dok je o događaju izneo samo osnovne informacije.

"Radilo se o skupu koji je trebalo da se održi u Oficirskom domu i kojem je trebalo da prisustvuju predsednik Vlade u ostavci i čini mi se predsednica Skupštine i ljudi koji su želeli da ih slušaju", kazao je Pavlović.

On je rekao da ne može da objasni ko je bio organizator skupa, ko ih je pozivao i na koji način.

"Mogu samo da kažem da su prisustvovali predstavnici političkih partija i oni koji to nisu", rekao je Pavlović.

U završnici iskaza ponovio je poziv mladim ljudima na dijalog i istakao da je "samo to pravi put", a potom je odmah napustio sudnicu.

Na glavnom pretresu danas saslušani i svedoci tužilaštva Marko Pujović i Miodrag Todorović, koji su prisustvovali događaju u Oficirskom domu kao simpatizeri Srpske napredne stranke.

Pujović je kazao da je bio u društvu gradonačelnika nakon napuštanja skupa, kada su ih nepoznate osobe zasule kamenicama i flašama.

"Stavio sam kapuljaču i okrenuo se prema gradonačelniku licem kako bih ga zaštitio. Na početku Ulice Stefana Prvovenčanog jedan maskirani muškarac je gradonačelnika uhvatio za revere, ali sam uspeo da ga sklonim", rekao je Pujović.

On je dodao da su sa gradonačelnikom nastavili da idu ka zgradi Narodnog pozorišta kada im je pritrčao jedan muškarac sa flašicom i krenuo da ih prska, ali je uspeo da ga zaustavi tako što mu je udario flašicu.

Miodrag Todorović je rekao da su gađani jajima kada su izašli sa skupa u Oficirskom domu, a jedan maskirani muškarac visine od oko 190 centimetara je gradonačelnika uhvatio za grudi.

Ne mogu da ga prepoznam, ali se sećam da je nosio crn prsluk i pantalone i crvenu majcu", izjavio je rekao je Todorović.

Tužilaštvo tereti Milosavljevića da je bacio dva jajeta u pravcu gradonačelnika od kojih ga je jedno pogodilo Pavlovića a drugo Pujovića i da ih je nazvao "prodanim sendvičarinma".

Okrivljeni Milosavljević se izjasnio da nije kriv za krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu za koje se tereti.

Njegov advokat Jovan Rajić kazao je na prethodnom ročištu Milosavljević nije vređao gradonačelnika, a ne osporava da je bacio dva jajeta.

"U radnjama okrivljenog nema elemenata fizičkog napada jer nema primene sile koja je podobna da izazove patnju i bol. Jaje nije podobno da se krivično delo izvrši, a ne postoji ni štetna posledica", istakao je Rajić.

Prema njegovim rečima iz spisa predmeta proizilazi da Pavlović nije pogođen jajima koje je bacio Milosavljević.

"Sporno je i da li se radilo o javnom skupu, a to je neophodno da bi postojalo krivično delo koje se Arsenu stavlja na teret. Postoje elementi prekršaja za koje je nadležan Prekršajni, a ne Viši sud", istakao je Rajić.

Tužilaštvo je optužnim predlogom zatražilo da se okrivljenom studentu izrekne kazna zatvora od tri meseca uslovno na godinu dana i novčana u iznosu od 30.000 dinara.

Tokom suđenja ispred zgrade Višeg suda okupili su se studenti kako bi pružili podršku Milosavljević.

Oni su izviždali Pavlovića kada je izlazio iz zgrade suda, dok su Milosavljevića sačekali ovacijama i aplauzima.

Ispred zgrade suda bio je prisutan veliki broj policijaca.

Nastavak suđenja zakazan je za 2. jul, a najavljeno je da će tada biti iznete završne reči.