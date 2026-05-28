Suđenje u Nišu: Pavlović oprostio studentu Milosavljeviću

Beta pre 1 sat

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović svedočio je danas na glavnom pretresu u Višem sudu u sudskom sporu protiv studenta Medicinskog fakulteta Arsena Milosavljevića, optuženog da ga je 21. marta prošle godine najpre vređao, a potom gađao jajima.

Pavlović je tom prilikom izjavio da Milosavljeviću "sve oprašta, jer ne želi da upropasti jedan mladi život".

"Smatram da bi sud i tužilaštvo trebalo da na odgovornost pozovu inspiratore tog događaja jer je okrivljeni bio samo instrument u njihovim rukama. Sve mu opraštam i pozivam na dijalog o svemu što se smatra problemom", kazao je Pavlović.

On je kazao da je 21. marta bilo neprimerenih aktivnosti i napada na građane, ali da, hvala Bogu, ni jedan život nije izgubljen.

Pavlović je kazao da se uglavnom ne seća detalja napada i da je sve što je imao rekao na saslušanju pred tužilaštvom.

Sudija Milica Grujić insistirala je da Pavlović opiše konkretan događaj, ali je on nastavio da govori o tome "da ne želi da bude instrument za uništavanje nečijeg mladog života", dok je o događaju izneo samo osnovne informacije.

"Radilo se o skupu koji je trebalo da se održi u Oficirskom domu i kojem je trebalo da prisustvuju predsednik Vlade u ostavci i čini mi se predsednica Skupštine i ljudi koji su želeli da ih slušaju", kazao je Pavlović.

On je rekao da ne može da objasni ko je bio organizator skupa, ko ih je pozivao i na koji način.

"Mogu samo da kažem da su prisustvovali predstavnici političkih partija i oni koji to nisu", rekao je Pavlović.

U završnici iskaza ponovio je poziv mladim ljudima na dijalog i istakao da je "samo to pravi put", a potom je odmah napustio sudnicu.

Na glavnom pretresu danas saslušani i svedoci tužilaštva Marko Pujović i Miodrag Todorović, koji su prisustvovali događaju u Oficirskom domu kao simpatizeri Srpske napredne stranke.

Pujović je kazao da je bio u društvu gradonačelnika nakon napuštanja skupa, kada su ih nepoznate osobe zasule kamenicama i flašama.

"Stavio sam kapuljaču i okrenuo se prema gradonačelniku licem kako bih ga zaštitio. Na početku Ulice Stefana Prvovenčanog jedan maskirani muškarac je gradonačelnika uhvatio za revere, ali sam uspeo da ga sklonim", rekao je Pujović.

On je dodao da su sa gradonačelnikom nastavili da idu ka zgradi Narodnog pozorišta kada im je pritrčao jedan muškarac sa flašicom i krenuo da ih prska, ali je uspeo da ga zaustavi tako što mu je udario flašicu.

Miodrag Todorović je rekao da su gađani jajima kada su izašli sa skupa u Oficirskom domu, a jedan maskirani muškarac visine od oko 190 centimetara je gradonačelnika uhvatio za grudi.

Ne mogu da ga prepoznam, ali se sećam da je nosio crn prsluk i pantalone i crvenu majcu", izjavio je rekao je Todorović.

Tužilaštvo tereti Milosavljevića da je bacio dva jajeta u pravcu gradonačelnika od kojih ga je jedno pogodilo Pavlovića a drugo Pujovića i da ih je nazvao "prodanim sendvičarinma".

Okrivljeni Milosavljević se izjasnio da nije kriv za krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu za koje se tereti.

Njegov advokat Jovan Rajić kazao je na prethodnom ročištu Milosavljević nije vređao gradonačelnika, a ne osporava da je bacio dva jajeta.

"U radnjama okrivljenog nema elemenata fizičkog napada jer nema primene sile koja je podobna da izazove patnju i bol. Jaje nije podobno da se krivično delo izvrši, a ne postoji ni štetna posledica", istakao je Rajić.

Prema njegovim rečima iz spisa predmeta proizilazi da Pavlović nije pogođen jajima koje je bacio Milosavljević.

"Sporno je i da li se radilo o javnom skupu, a to je neophodno da bi postojalo krivično delo koje se Arsenu stavlja na teret. Postoje elementi prekršaja za koje je nadležan Prekršajni, a ne Viši sud", istakao je Rajić.

Tužilaštvo je optužnim predlogom zatražilo da se okrivljenom studentu izrekne kazna zatvora od tri meseca uslovno na godinu dana i novčana u iznosu od 30.000 dinara. 

Tokom suđenja ispred zgrade Višeg suda okupili su se studenti kako bi pružili podršku Milosavljević. 

Oni su izviždali Pavlovića kada je izlazio iz zgrade suda, dok su Milosavljevića sačekali ovacijama i aplauzima.

Ispred zgrade suda bio je prisutan veliki broj policijaca. 

Nastavak suđenja zakazan je za 2. jul, a najavljeno je da će tada biti iznete završne reči. 

(Beta, 28.05.2026)

Povezane vesti »

Gradonačelnik Niša na suđenju studentu: „Opraštam mu sve“

Gradonačelnik Niša na suđenju studentu: „Opraštam mu sve“

Nedeljnik pre 54 minuta
Gradonačelnik Niša oprostio studentu koji ga je gađao jajima: Mladi životi zaslužuju drugu šansu

Gradonačelnik Niša oprostio studentu koji ga je gađao jajima: Mladi životi zaslužuju drugu šansu

Glas juga pre 1 sat
Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović: MLADI ŽIVOTI ZASLUŽUJU DRUGU ŠANSU

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović: MLADI ŽIVOTI ZASLUŽUJU DRUGU ŠANSU

Gradski portal 018 pre 1 sat
Suđenje u Nišu: Pavlović oprostio studentu Milosavljeviću

Suđenje u Nišu: Pavlović oprostio studentu Milosavljeviću

Serbian News Media pre 1 sat
Suđenje u Nišu: Pavlović oprostio studentu Milosavljeviću

Suđenje u Nišu: Pavlović oprostio studentu Milosavljeviću

Radio sto plus pre 1 sat
Gradonačelnik Niša na suđenju studentu: Opraštam mu sve

Gradonačelnik Niša na suđenju studentu: Opraštam mu sve

Pravo u centar pre 1 sat
Gradonačelnik Niša na suđenju studentu nije mogao da se seti ko je organizovao skup SNS-a, nakon kog je gađan jajima

Gradonačelnik Niša na suđenju studentu nije mogao da se seti ko je organizovao skup SNS-a, nakon kog je gađan jajima

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NišTužilaštvo

Društvo, najnovije vesti »

Kapaciteti dovoljni, izvorišta u izobilju, a gradovi bez vode: Zašto Čačak, Gornji Milanovac, Lučani i Požega „zavise od jedne…

Kapaciteti dovoljni, izvorišta u izobilju, a gradovi bez vode: Zašto Čačak, Gornji Milanovac, Lučani i Požega „zavise od jedne cevi“

Mašina pre 18 minuta
Antirasistička komisija Saveta Evrope: Govor mržnje podstiče nasilje i ugrožava demokratska društva

Antirasistička komisija Saveta Evrope: Govor mržnje podstiče nasilje i ugrožava demokratska društva

Insajder pre 43 minuta
Advokat: Gradonačelnik Subotice prvostepeno osuđen zbog uvrede dekana Ekonomskog fakulteta

Advokat: Gradonačelnik Subotice prvostepeno osuđen zbog uvrede dekana Ekonomskog fakulteta

N1 Info pre 8 minuta
Policija u Federaciji BiH izuzela dokumentaciju o tragediji u Donjoj Jablanici iz 2024.

Policija u Federaciji BiH izuzela dokumentaciju o tragediji u Donjoj Jablanici iz 2024.

Insajder pre 28 minuta
Bošković (SRCE): Da li je Beograd odbio da pošalje cisterne sa pijaćom vodom u Čačak

Bošković (SRCE): Da li je Beograd odbio da pošalje cisterne sa pijaćom vodom u Čačak

Beta pre 49 minuta