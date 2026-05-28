Vučić u Šangaju razgovarao sa visokim zvaničnikom Komunističke partije Kine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas, poslednjeg dana posete Kini, obišao je u Šangaju muzej i razgovarao sa visokim funkcionerom Komunističke partije Kine Čen Điningom kome je zahvalio na veličanstvenom dočeku i preneo mu da je počastvovan što ima priliku da nauči mnogo o istoriji i napretku Kine.

"Razmotrili smo mogućnosti snažnijeg povezivanja Srbije sa Šangajem, gradom u kome je davne 1921. godine i osnovana Komunistička partija Kine, a koji je danas jedan od vodećih svetskih centara finansija, trgovine i visokih tehnologija, simbol napretka, inovacija i otvorenosti prema svetu", napisao je Vučić na svom Instagram profilu o sastanku sa Čen Điningom, članom 20. Političkog biroa Komunističke partije Kine i sekretarom Komiteta Komunističke partije Kine.

Vučić je istakao značaj većeg prisustva srpskih kompanija i proizvoda na kineskom tržištu i potvrdio opredeljenost Srbije da nastavi da razvija sveobuhvatno partnerstvo sa Kinom, zasnovano na međusobnom poštovanju, poverenju i prijateljstvu koje traje decenijama.

Pozvao je Čen Đininga da poseti Beograd kako bi se dodatno učvrstile veze između Šangaja i Beograda i "otvorio prostor za još intenzivniju saradnju u budućnosti".

Vučić je u Šangaju obišao Muzej posvećen Prvom nacionalnom kongresu Komunističke partije Kine, navodeći na Instagramu da je to "mesto na kojem su pre više od jednog veka postavljeni temelji savremene Kine, danas jedne od najmoćnijih i najuspešnijih zemalja sveta".

Rekao je da je na njega poseban utisak ostavila činjenica da ova zemlja sa velikim uvažavanjem čuva mesta svoje istorije, jer narod koji zna odakle je krenuo mnogo sigurnije zna i kuda ide.

"Srbija je ponosna na čelično prijateljstvo koje gradimo sa kineskim narodom. Nastavićemo da razvijamo naše sveobuhvatno strateško partnerstvo, da učimo jedni od drugih i zajedno gradimo još snažnije veze za budućnost naših građana", napisao je Vučić.

Vučić razgovarao sa predstavnicima kineskih kompanija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas u Šangaju, tokom zvanične posete Kini, sa predstavnicima više kompanija.

Vučić je na svom nalogu da društvenoj mreži Instagram objavio da se sastao sa predstavnicima vojne kompanije Norinko (Norinco), avio kompanije Avik (AVIC), Kineske korporacije za aero nauku i tehnologiju (CASC) i informaciono-komunikacione kompanije CETC.

"Nastavićemo da ulažemo u modernizaciju, nove tehnologije i znanje, jer samo ozbiljna, odgovorna i dobro opremljena zemlja može da sačuva mir i stabilnost u vremenima koja dolaze", napisao je Vučić u objavi.

Dodao je da Srbija želi da "ide u korak sa najmodernijim i najsavremenijim zemljama sveta" i da ulaže u tehnologije koje mogu da osiguraju veću sigurnost i efikasnost, da bi mogla da "bude garant stabilnosti i pouzdan partner u očuvanju mira".