(Foto) Peti dan posete Vučića Kini: Predsednik sa gigantima namenske industrije, sledi niz aktivnosti: "Srbija je ponosna na čelično prijateljstvo koje gradimo sa kineskim narodom"

Srbija je ponosna na čelično prijateljstvo koje gradimo sa kineskim narodom - nastavićemo da razvijamo naše sveobuhvatno strateško partnerstvo, da učimo jedni od drugih i zajedno gradimo još snažnije veze za budućnost naših građana, istakao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u poseti Kini, posetio je Muzej posvećen Prvom kongresu Komunističke partije Kine u Šangaju, sastao se sa visokim zvaničnicima