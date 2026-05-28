"Naša armija pravi kvantne skokove" Vučić: Vojska će biti dovoljno snažna da nas zaštiti od svakoga (video)

Vučić kaže da će naša vojska biti odvraćajući faktor za sve Poručio je još jednom da je skup studenata u blokadi na Slaviji bio besmislen i da su organizatori, kako je rekao, džaba potrošili pare Ponosan sam na sve što smo ovde uradili, na to kako smo se borili.

Hvala što ste i mene izdržali. Ako sam ponekad namrgođen, to je zato što sam stvarno preumoran. Samo zamislite, eto, ovolike sastanke izdržati, a ne da se za svaki pripremite i da sa svakim razgovarate, kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je danas sa srpskom delegacijom posetio osam kompanija u Šangaju. Jedno od novinarskih pitanja bilo je u vezi sa sastancima sa gigantima namenske industrije. - Što se vojske tiče, namenske industrije, veoma sam