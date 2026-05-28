Ukrajina ratifikovala zajam EU od 90 milijardi evra za povećanje izdataka za odbranu

Prva isplata EU očekuje se već u junu, sa ukupno 3,2 milijarde evra u tom mesecu i 45 milijardi ove godine. Ukrajinski parlament ratifikovao je danas sporazum o zajmu EU u iznosu od 90 milijardi evra radi povećanja izdataka za odbranu. Parlament je ratifikovao sporazum o zajmu sa EU sa 298 glasova, znatno više od 226 glasova potrebnih za većinu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da ce ta sredstva EU ojačati otpornost Ukrajine u ratu sa Rusijom,