Upad u objekte "Železnice Srbije" u Leposaviću i Zvečanu: Skidaju ćirilične table, specijalne jedinice kosovske policije asistiraju (video)

Oko zgrade i dalje su raspoređeni policijski i blindirani džipovi Prostorije su obišli ministri privremene kosovske vlade Dimalj Baša, Dželjalj Svečlja i Artana Rizvanoli Kosovska policija sa više džipova specijalnih jedinica blokirala je jutros prilaz zgradi u kojoj se nalazi Železnička stanica u Zvečanu.

Kako navode, asistirali su prilikom preuzimanja ovih prostorija, a nešto kasnije ispred kancelarija koje pripadaju Železnicima Srbije postavljeni su kosovska zastava i tabla sa natpisom "Železnička infrastruktura Kosova“. Ispred zgrade i u njenoj okolini i dalje se nalazi više policijskih i blindiranih džipova. Ove prostorije obišli su ministri u tehničkom mandatu kosovske vlade Dimalj Baša, Dželjalj Svečlja i Artana Rizvanoli. Svečlja je u izjavi za medije rekao