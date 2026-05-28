Uskoro opet preko 30 stepeni! A onda, preko noći, hladni tuš sa pljuskovima i tako danima! Evo šta će sve da nas muči zbog promene vremena
Blic pre 5 sati
RHMZ je izdao žuti meteoalarm zbog grmljavine i jakog, olujnog vetra, posebno na istoku zemlje Biometeorološke prilike nepovoljno utiču na hronične bolesnike, a savetuje se oprez, posebno kardiovaskularnim i astmatičarima I dalje uživamo u lepom i toplom vremenu, u toku dana iznad većeg dela Srbije biće pretežno sunčano vreme, ali temperature neće prelaziti 30 stepeni, najavio je Republički hidrometeorološki zavod i otkrio kada se živa na termometru ponovo penje