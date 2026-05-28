Đoković dobio narednog protivnika: Mlada nada tenisa nadoknadila dva seta zaostatka

Na Rolan Garosu se igraju mečevi drugog kola. Srpski teniser Novak Đoković je posle tri sata i 47 minuta igre pobedio Francuza Valentana Roajea i igraće portiv Žoaa Fonseke u trećem kolu. Brazilac je uspeo da preokrene meč protiv Dine Prižmića i nakon pet setova 3:6, 4:6, 6:3, 6:1, 6:2 izborio je prolaz dalje. Na taj način je sprečio Đokovića da se revanšira Hrvatu, koji ga je pobedio na mestersu u Rimu ovog meseca. Fonseka ima 19 godina, trenutno je 30. teniser