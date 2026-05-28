„Idu izbori“: Više od pola novca na niškom konkursu dobili mediji bivših funkcionera SNS i članova njihovih porodica

Na ovogodišnjem medijskom konkursu u Nišu, na kojem se deli 100 miliona dinara iz gradskog budžeta, više od polovine novca dobila su tri osnivača medija čiji su vlasnici nekadašnji funkcioneri Srpske napredne stranke (SNS) i članovi njihovih porodica.

Ovi osnivači („izdavači“) medija inkasiraće ukupno 56,3 miliona dinara za projekte koji bi trebalo da budu u javnom interesu. Grad je odlučio da se odmah raspodeli svih 100 miliona dinara izdvojenih za ovu namenu, a ne da se jedan deo novca ostavi za kraj godine, kako je bilo ranije. Najviše budžetskog novca, čak 25 miliona dinara, dobila je „Ini media doo Niš“, koja je osnivač („izdavač“) Niš TV, koja duže od godinu dana nesmetano emituje kablovski program iako