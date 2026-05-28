Iva Jović kao furija do 3. kola Rolan Garosa, a sada je čeka ozbiljan izazov

Američka teniserka Iva Jović plasirala se u treće kolo Rolan Garosa, pošto je posle dva seta pobedila svoju sunarodnicu Emu Navaro 6:0, 6:3.

Jović, 17. teniserka sveta, pobedila je 25. igračicu na WTA listi posle sat i 19 minuta. U trećem kolu, Jović će igrati protiv Naomi Osake iz Japana, koja je danas posle dva seta pobedila Hrvaticu Donu Vekić 7:6(1), 6:4. Osaka, 16. teniserka sveta, slavila je posle sat i 51 minuta. U treće kolo se plasirala i Ukrajinka Oleksandra Olejnikova, nakon što je posle tri seta pobedila Australijanku Kimberli Birel 6:3, 0:6, 7(10):6(5). Ukrajinka će u trećem kolu igrati