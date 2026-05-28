Komemorativni skup povodom smrti Dragoljuba Mićunovića u petak

Komemorativni skup povodom smrti prof. dr Dragoljuba Mićunovića biće održan u Beogradu u petak, 29. maja, saopštila je danas Fondacija Centar za demokratiju.

Komemoracija će biti održana u 13 časova u prostoru „Miljenko Dereta“. Mićunović je preminuo 26. maja u 96. godini. Centar je naveo da je Dragoljub Mićunović ostavio dubok trag u političkom, intelektualnom i društvenom životu Srbije i regiona i da njegov doprinos razvoju demokratske misli, političkog pluralizma i kulture dijaloga ostaje trajno značajan.