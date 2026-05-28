Novak Đoković otkrio detalje dogovora sa Viktorom Troickim

Srpski teniser Novak Đoković je posle dva trijumfa nad domaćim teniserima stigao do trećeg kola Rolan Garosa.

Novakov „boks“ u Parizu predvodi Viktor Troicki koji je na istim terenima pre dve godine savetovao Đokovića kada je osvojio zlato na Olimpijskim igrama. Srpski novinari su u Parizu upitali Đokovića kakav je dogovor napravio sa Viktorom Troickim. – Dogovor je da radimo do kraja godine. Onda ćemo da vidimo za dalje – rekao je Novak. Troicki je donedavno bio trener Miomira Kecmanovića, a radio je i Hamadom Međedovićem.